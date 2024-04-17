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Азербайджанские СМИ сообщают о начале вывода российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха

Азербайджанские СМИ сообщают о начале вывода российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха

Азербайджанские СМИ сообщают, что российский миротворческий контингент выходит из Нагорного Карабаха. 

Как сообщает «Арменпресс», агентство APA сообщило, что российский миротворческий контингент вывел личный состав и военную технику из Дадиванка, что положило начало процессу вывода российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха. 

Российская сторона не выступила с комментариями по этому поводу.


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