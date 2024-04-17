Азербайджанские СМИ сообщают о начале вывода российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха
10:37, 17 Апрель 2024
Азербайджанские СМИ сообщают, что российский миротворческий контингент выходит из Нагорного Карабаха.
Как сообщает «Арменпресс», агентство APA сообщило, что российский миротворческий контингент вывел личный состав и военную технику из Дадиванка, что положило начало процессу вывода российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха.
Российская сторона не выступила с комментариями по этому поводу.
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