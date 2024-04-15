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Аэропорты Тегерана возобновили работу

Аэропорты Тегерана возобновили работу

Аэропорты Тегерана - им. Имама Хомейни и «Мехрабад» возобновили обслуживание международных и внутренних рейсов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Tasnim.

Как ранее сообщало иранское агентство IRNA, после того, как Военно-космические силы КСИР в ночь на 14 апреля нанесли массированные ракетные и БПЛА удары по израильским военным объектам, до 06: 00 утра 15 апреля были отменены рейсы двух столичных аэропортов Тегерана - им. Имама Хомейни и «Мехрабад». Также и 16 аэропортов других городов Ирана - Исфахана, Бушера, Тебриза, Керманшаха, Ахваза и др. 


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