В Ереване пройдет V международный фестиваль танца «Цахкунк»

27 апреля в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна Культурный центр "Камурдж" («Мост») проведет 5-й международный фестиваль танца "Цахкунк" («Расцвет»), посвященный Международному дню танца, который отмечается 29 апреля.

Как сообщили Арменпресс в Культурном центре "Камурдж", цель фестиваля – объединить на одной сцене танцы разных народов мира в исполнении армянских и зарубежных детских и юношеских коллективов.

Своим участием украсят фестиваль ряд танцевальных ансамблей и хоров из городов Армении, Франции, Грузии, Польши и Украины, из Страсбурга и Лиона. На фестивале также будут присутствовать популярные певцы из Армении.

Отмечается, что культурный центр «Камурдж» сохраняет тенденцию способствовать популяризации танцевального искусства.

«Танец – это язык культурного общения, это национальная культурная ценность. Это уникальное сочетание искусств. Посредством танца люди передают свои чувства, эмоции, радость, дух, а также мышление и культуру нации, способствуют самопознанию, открытию национальных ценностей, сближают культуры разных географических регионов, создают основы для взаимного признания. Это единая форма искусства, не признающая никаких политических, этнических, культурных границ. Танец - один из мощных инструментов в плане обогащения внутреннего мира, самопознания и объединения нации", - говорится в сообщении.

Культурный центр «Камурдж» организует и проводит масштабные тематические концертные и фестивальные программы как в Армении, так и за ее пределами.