Израиль пригрозил Ирану, что эскалация ситуации будет иметь последствия

Официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари заявил в Telegram-канале, что Иран будет нести ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию, добавив, что армия ЦАХАЛ готова ко всем сценариям.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости, цитируя заявление в телеграмме израильского чиновника.

"Иран будет нести ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию ситуации. Армия обороны Израиля готова ко всем сценариям и вместе с нашими союзниками предпримет необходимые шаги для защиты народа Израиля", - заявил Хагари в видеообращении, опубликованном армией.

По его словам, Израиль находится в состоянии повышенной готовности и готов ответить.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что ответный удар Ирана может состояться в ближайшие 24-48 часов. По данным издания, еврейское государство готовит прямое нападение с севера или юга Ирана. При этом, как отмечает издание, Тегеран еще не принял окончательного решения. В свою очередь портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахян заявил своему немецкому коллеге Анналене Бербок, что Иран будет реагировать ограниченно, чтобы не провоцировать эскалацию напряженности.

1 апреля было совершено нападение на иранское консульство в Дамаске, в котором Иран обвинил Израиль. Израиль не опроверг и не подтвердил обвинения в нападении на консульство. В ходе нападения погибли 13 человек, в том числе два высокопоставленных генерала ИХПК. Власти Ирана пообещали принять ответные меры против Израиля.