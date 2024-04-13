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Министр иностранных дел Италии призвал Иран проявить сдержанность в действиях против Израиля

Министр иностранных дел Италии призвал Иран проявить сдержанность в действиях против Израиля

В ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал к сдержанности в отношении возможного военного ответа против Израиля.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

Сообщается, что собеседники обсудили вопросы, касающиеся двусторонних отношений и регионального развития. Министр ИД Италии выразил надежду, что отношения между Тегераном и Римом будут и дальше укрепляться

Таяни подчеркнул, что после нападения Израиля на дипмиссию Ирана Италия осудила его вместе с Евросоюзом. Он отметил, что дипломатические структуры не должны подвергаться преследованиям.

Амирабдоллахян, в свою очередь, коснулся исторических связей между двумя странами, выразив готовность Ирана расширять отношения с Италией.

Он отметил, что Иран всегда был на позитивной стороне региональных событий и дорого заплатил за стабильность и безопасность в регионе.

Министры иностранных дел двух стран также подчеркнули важность двусторонних, региональных и международных консультаций в различных сферах.


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