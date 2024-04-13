Нидерланды временно закроют свое посольство в Тегеране

Нидерланды приняли решение закрыть свое посольство в Тегеране в воскресенье из-за роста напряженности между Ираном и Израилем.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба МИД Королевства Нидерландов.

«Посольство Нидерландов в Тегеране и консульство в Эрбиле будут закрыты для публики в это воскресенье в качестве меры предосторожности. Такое решение МИД принял в связи с ростом напряженности между Ираном и Израилем», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Сообщается, что в воскресенье МИД Нидерландов примет решение о возобновлении работы дипмиссий в Иране и Иракском Курдистане в понедельник.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что ответный удар Ирана может состояться в ближайшие 24-48 часов. По данным издания, еврейское государство готовит прямое нападение с севера или юга Ирана. При этом, как отмечает издание, Тегеран еще не принял окончательного решения. В свою очередь портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахян заявил своему немецкому коллеге Анналене Бербок, что Иран будет ограниченно реагировать на ракетный удар, чтобы не спровоцировать эскалацию конфликта.

1 апреля было совершено нападение на иранское консульство в Дамаске, в котором Иран обвинил Израиль. Израиль не опроверг и не подтвердил обвинения в нападении на консульство. В ходе нападения погибли 13 человек, в том числе два высокопоставленных генерала КСИР. Власти Ирана пообещали принять ответные меры против Израиля.