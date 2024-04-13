Три члена молодежной сборной Армении по боксу сразятся за титул чемпиона Европы

Три представителя юношеской сборной Армении по боксу вышли в финал чемпионата Европы.

Как передает Арменпресс,на чемпионате Европы по боксу в Хорватии Армению представят три финалиста.

Давид Сафарян (51 кг) в полуфинале победил представителя Польши со счетом 4:1 и будет бороться за чемпионство. Давид Симонян (92 кг) победил представителя Украины с огромным отрывом 5:0, а супертяжеловес Мисак Тепанян с таким же счетом победил латвийского боксера.