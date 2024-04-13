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Три члена молодежной сборной Армении по боксу сразятся за титул чемпиона Европы

Три члена молодежной сборной Армении по боксу сразятся за титул чемпиона Европы

Три представителя юношеской сборной Армении по боксу вышли в финал чемпионата Европы.

Как передает Арменпресс,на чемпионате Европы по боксу в Хорватии Армению представят три финалиста.

Давид Сафарян (51 кг) в полуфинале победил представителя Польши со счетом 4:1 и будет бороться за чемпионство.   Давид Симонян (92 кг) победил представителя Украины с огромным отрывом 5:0, а супертяжеловес Мисак Тепанян с таким же счетом победил латвийского боксера.


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