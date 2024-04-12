Армения и ЕС привержены углублению сотрудничества во всех возможных областях: спикер НС принял главу делегации ЕС

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 12 апреля принял главу делегации Европейского союза в Армении, посла Василиса Марагоса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, спикер парламента, приветствуя посла, поблагодарил за усилия, направленные на укрепление отношений между Арменией и Евросоюзом.

“Армения и Евросоюз привержены расширению и углублению сотрудничества во всех возможных областях. Мы готовы и работаем над продвижением институциональных реформ, укреплением демократической парламентской культуры, программами развития потенциала и обеспечением постоянного сотрудничества с ЕС в других сферах”, - отметил Ален Симонян.

Василис Марагос высоко оценил налаженное между парламентом Армении и Евросоюзом сотрудничество, подчеркнув важность отношений.

“Национальное Собрание играет ключевую роль в сближении отношений между Европейским союзом и Республикой Армения. Благодаря совместным усилиям мы сможем успешно продвигать намеченные нами программы, и у нас будет возможность расширить сферу сотрудничества Армения-ЕС”, - сказал посол ЕС.

Были обсуждены перспективы развития экономического и энергетического секторов в рамках сотрудничества Армения-ЕС, возможности расширения политического диалога и диалога по безопасности, ситуация с безопасностью на Южном Кавказе, либерализация виз ЕС для граждан Армении

Была также затронута состоявшаяся 5 апреля встреча премьер-министра Армении, председателя Европейской комиссии и госсекретаря США в Брюсселе, на которой были обсуждены развития и укрепления устойчивости Армении.