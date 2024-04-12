Ответ Ирана на обстрел своего консульства будет «уместным и ограниченным»: Абдуллахиян

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре со своей коллегой из Германии Анналеной Бербок заявил, что Тегеран ответит на обстрел со стороны Израиля своего консульства в Дамаске, но ответные меры будут ограничены, чтобы не спровоцировать эскалацию ситуации.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила новостная платформа Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием телефонного разговора между сторонами.

Новостная платформа сообщила, что иранский министр заявил, что ответ будет «уместным и ограниченным», но не уточнил, какие ограничения он подразумевает.

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, США и их союзники утверждают, что ответный удар Ирана по израильским военным и правительственным объектам неизбежен. По их словам, это может произойти в ближайшие дни с применением высокоточных ракет. Официальные лица США помогают Израилю, делясь разведданными по этому вопросу.