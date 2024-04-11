Молодые боксеры Армении на чемпионате Европы завоевали не менее трех медалей

Молодёжная сборная Армении по боксу продолжает успешные выступления на чемпионате Европы, проходящем в Хорватии.

Как передает «Арменпресс», Люсия Аветисян (весовая категория 54 кг) одержала уверенную победу над представительницей страны-хозяйки Габриэлией Венсили и, выйдя в полуфинал, обеспечила себе как минимум бронзовую медаль. Армянская спортсменка во всех раундах имела заметное преимущество, а в 3-м раунде еще и отправила соперницу в нокдаун.

Среди мужчин победу одержал действующий чемпион Европы Давид Симонян. Армянский спортсмен встретился с представителем Италии Аароном Короной и одержал победу со счетом 4:1. В тяжелом весе Мисак Тепанян с самого начала лидировал в бою со словаком Себастьяном Саломоном и одержал уверенную победу со счетом 5:0. Симонян и Тепанян вышли в полуфинал и завоевали как минимум бронзовые медали.