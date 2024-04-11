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Молодые боксеры Армении на чемпионате Европы завоевали не менее трех медалей

Молодые боксеры Армении на чемпионате Европы завоевали не менее трех медалей

Молодёжная сборная Армении по боксу продолжает успешные выступления на чемпионате Европы, проходящем в Хорватии. 

Как передает «Арменпресс», Люсия Аветисян (весовая категория 54 кг) одержала уверенную победу над представительницей страны-хозяйки Габриэлией Венсили и, выйдя в полуфинал, обеспечила себе как минимум бронзовую медаль. Армянская спортсменка во всех раундах имела заметное преимущество, а в 3-м раунде еще и отправила соперницу в нокдаун. 

Среди мужчин победу одержал действующий чемпион Европы Давид Симонян. Армянский спортсмен встретился с представителем Италии Аароном Короной и одержал победу со счетом 4:1. В тяжелом весе Мисак Тепанян с самого начала лидировал в бою со словаком Себастьяном Саломоном и одержал уверенную победу со счетом 5:0. Симонян и Тепанян вышли в полуфинал и завоевали как минимум бронзовые медали.


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