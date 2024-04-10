Верховный духовный лидер Ирана вновь пообещал наказать Израиль за нападение на консульство Ирана

Верховный духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своих проповедях во время молитвы по случаю праздника Ураза-Байрам расценил нападение на консульство Ирана в Дамаске как нападение на территорию Ирана и заявил, что Израиль должен быть наказан и будет наказан. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на иранское агентство IRNA.

Аятолла Хаменеи в своей проповеди коснулся ситуации в секторе Газа, обвинив западные страны за поддержку Израиля.

Хаменеи напомнил о нападении на консульство Ирана в Дамаске, назвав это «еще одной ошибкой сионистского режима».

«Консульство и дипломатические учреждения в любой стране считаются территорией этой страны, поэтому, когда нападают на наше консульство, это означает нападение на нашу территорию», - сказал аятолла Хаменеи.

Израиль не опроверг и не подтвердил обвинения в нападении на консульство Ирана. В результате нападения погибли 13 человек, в том числе два высокопоставленных генерала Корпуса стражей исламской революции.