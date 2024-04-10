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Верховный духовный лидер Ирана вновь пообещал наказать Израиль за нападение на консульство Ирана

Верховный духовный лидер Ирана вновь пообещал наказать Израиль за нападение на консульство Ирана

Верховный духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своих проповедях во время молитвы по случаю праздника Ураза-Байрам расценил нападение на консульство Ирана в Дамаске как нападение на территорию Ирана и заявил, что Израиль должен быть наказан и будет наказан. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на иранское агентство IRNA. 

Аятолла Хаменеи в своей проповеди коснулся ситуации в секторе Газа, обвинив западные страны за поддержку Израиля. 

Хаменеи напомнил о нападении на консульство Ирана в Дамаске, назвав это «еще одной ошибкой сионистского режима». 

«Консульство и дипломатические учреждения в любой стране считаются территорией этой страны, поэтому, когда нападают на наше консульство, это означает нападение на нашу территорию», - сказал аятолла Хаменеи. 

Израиль не опроверг и не подтвердил обвинения в нападении на консульство Ирана. В результате нападения погибли 13 человек, в том числе два высокопоставленных генерала Корпуса стражей исламской революции.


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