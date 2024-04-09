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Под председательством Араика Арутюняна состоялось внеочередное заседание Совета по вопросам национальных меньшинств

Под председательством Араика Арутюняна состоялось внеочередное заседание Совета по вопросам национальных меньшинств

Под председательством руководителя аппарата премьер-министра Араика Арутюняна сегодня состоялось внеочередное заседание Совета по вопросам национальных меньшинств.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, было продолжено обсуждение тем, затронутых в рамках повестки дня предыдущего заседания. В частности, по итогам обсуждений члены Совета утвердили изменения, внесенные в порядок работы Совета. Был обсужден и утвержден вопрос организации мероприятия за счет средств государственного бюджета Армении, выделенных на совместные проекты решением Совета от 5 марта о распределении государственной поддержки неправительственным организациям национальных меньшинств. Руководитель аппарата премьер-министра поручил в ходе следующего заседания представить предложения по проведению мероприятия, которые будут направлены на то, чтобы сделать его более интересным и эффективным.

В рамках повестки дня заместитель министра территориального управления и инфраструктур, член Совета Ваче Тертерян доложил о финансовых ресурсах, выделенных из государственного бюджета общинам национальных меньшинств в 2024 году, и реализованных социально-экономических программах. В частности, было отмечено, что общины, не участвовавшие в программе укрупнения общин, уже с 2021 года принимают участие в субвенционных программах. В 2021 году было реализовано 6 программ, в 2022 году – 7 программ, в 2023 году – 9 программ, в 2024 году уже подано 8 заявок. Было подчеркнуто, что в результате законодательных изменений в государственном бюджете на 2024 год установлена дотация в размере 50 млн драмов для всех тех общин, которые не участвовали в укрупнении и имеют небольшую численность населения. Было отмечено, что помимо запланированных на 2024 год программ есть еще три крупные программы, подготовительные работы по которым по поручению премьер-министра уже начались. В рамках указанных программ ведутся проектные работы по строительству 3-километрового участка дороги, обеспечивающего связь с езидской общиной Ферик Армавирской области и другими общинами области (стоимость работ составит около 150 млн драмов), также ведутся проектные работы по капитальному ремонту межобщинной дороги в населенном пункте Отеван общины Мецадзор Арагацотнской области (стоимость составит около 100 млн драмов) и по газификации общины Шамирам (стоимость составит около 400 млн драмов). В целом в 2021-2024 годах были реализованы программы стоимостью около 1,8 млрд драмов, из них 914 млн - софинансирование из государственного бюджета, 585 млн - софинансирование общин, были задействованы и другие средства.

Араик Арутюнян подчеркнул необходимость регулярного представления подобных отчетов, в которых обобщаются программы, реализуемые в общинах и населенных пунктах укрупненных общин с этническими меньшинствами.

В ходе заседания были обсуждены и другие вопросы, поднятые членами Совета. Араик Арутюнян предложил при наличии неотложных вопросов представлять их в соответствующее подразделение, и на следующих заседаниях они будут включены в повестку дня и обсуждены в порядке приоритетности.


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