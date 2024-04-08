Премьер-министр Пашинян принял членов Комитета по политике и безопасности ЕС 

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с председателем Комитета по политике и безопасности ЕС Дельфин Пронк.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал визит делегации в Армению и подчеркнул важность последовательного развития сотрудничества Армения-Европейский союз, в этом контексте особо отметив факт проведения 5 апреля в Брюсселе совместной встречи высокого уровня Армения-ЕС-США. Премьер-министр отметил важность помощи ЕС в эффективном осуществлении демократических реформ в нашей стране, подчеркнув, что последовательное развитие демократии имеет стратегическое значение для правительства Республики Армения.

Собеседники обсудили происходящие в регионе развития и мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность реализации договоренностей, достигнутых в результате встреч, состоявшихся в Праге 6 октября 2022 года, в Брюсселе 14 мая и 15 июля 2023 года и в Гранаде 5 октября 2023 года. Согласно этим договоренностям, на основании Алма-Атинской декларации 1991 года Республика Армения и Азербайджанская Республика взаимно признают территориальную целостность друг друга.

Премьер-министр подтвердил приверженность правительства Республики Армения указанным договоренностям и представил проект “Перекресток мира”, добавив, что позиция Армении полностью отражена в вышеупомянутом проекте. Была подчеркнута роль гражданской миссии ЕС в Армении в обеспечении безопасности и стабильности в регионе.

Были затронуты гуманитарные проблемы вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Была отмечена важность последовательной поддержки со стороны международного сообщества в целях преодоления социально-экономических проблем вынужденных переселенцев.