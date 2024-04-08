ФК «Арарат-Армения» вышел в финал Кубка Армении

8 апреля состоялся первый полуфинальный матч Кубка Армении. Путёвку в финал оспорили «Пюник» и «Арарат-Армения». Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, ФК «Арарат-Армения» взял верх над соперником с минимальным счетом, завоевав первую путевку в финал.

«Пюник» - «Арарат-Армения»: 0:1 (0:1)

Ереван, стадион «Джуниор спорт»

Судья: Завен Оганесян

Гол: Артур Серобян, 32