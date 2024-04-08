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Государственный симфонический оркестр Армении - официальный оркестр фестиваля киномузыки в Дубае

Государственный симфонический оркестр Армении - официальный оркестр фестиваля киномузыки в Дубае

Государственный симфонический оркестр Армении приглашен на фестиваль киномузыки, который пройдет в Дубае 9-13 мая. 

Как передает «Арменпресс», симфонический оркестр в качестве официального оркестра фестиваля, даст 5 концертов, на которых прозвучат любимые мелодии из известных фильмов. 

Концертные вечера будут посвящены киномузыке легендарного итальянского композитора, двукратного лауреата премии «Оскар» и трехкратного лауреата «Золотого глобуса» Эннио Морриконе. 

Государственным симфоническим оркестром Армении и фестивальным хором будет руководить сын Мариконе, дирижер Андреа Мариконе. 

На концерте 11 мая прозвучит музыка к фильму «Звездные войны», написанная американским композитором Джоном Уильямсом. 

12 мая прозвучат мелодии немецкого композитора, лауреата премии «Оскар», обладателя премии «Золотой глобус» и трехкратного обладателя премии «Грэмми» Ханса Циммера, написанные для фильмов. 

Эти два концерта проведет Энтони Габриэль. 

Концерт, который состоится 13 мая, представит музыку из фильмов Чарли Чаплина и передаст зрителям магию немого кино. Вечер проведет дирижер Тимоти Брок. 

Концерты пройдут в Дубайской опере.


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