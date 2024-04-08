Государственный симфонический оркестр Армении - официальный оркестр фестиваля киномузыки в Дубае

Государственный симфонический оркестр Армении приглашен на фестиваль киномузыки, который пройдет в Дубае 9-13 мая.

Как передает «Арменпресс», симфонический оркестр в качестве официального оркестра фестиваля, даст 5 концертов, на которых прозвучат любимые мелодии из известных фильмов.

Концертные вечера будут посвящены киномузыке легендарного итальянского композитора, двукратного лауреата премии «Оскар» и трехкратного лауреата «Золотого глобуса» Эннио Морриконе.

Государственным симфоническим оркестром Армении и фестивальным хором будет руководить сын Мариконе, дирижер Андреа Мариконе.

На концерте 11 мая прозвучит музыка к фильму «Звездные войны», написанная американским композитором Джоном Уильямсом.

12 мая прозвучат мелодии немецкого композитора, лауреата премии «Оскар», обладателя премии «Золотой глобус» и трехкратного обладателя премии «Грэмми» Ханса Циммера, написанные для фильмов.

Эти два концерта проведет Энтони Габриэль.

Концерт, который состоится 13 мая, представит музыку из фильмов Чарли Чаплина и передаст зрителям магию немого кино. Вечер проведет дирижер Тимоти Брок.

Концерты пройдут в Дубайской опере.