В концертном зале «Арам Хачатурян» состоится концерт в честь Международного дня Франкофонии
10 апреля в 19:00 в концертном зале «Арам Хачатурян» состоится концерт, посвященный Международному дню Франкофонии. Выступят Национальный академический хор Армении (художественный руководитель и главный дирижер Ованнес Чекиджян), Национальный филармонический оркестр Армении (художественный руководитель директор и главный дирижер Эдуард Топчян) и хор Художественной школы Егварда (художественный руководитель и хормейстер Гаспар Амирханян).
Как передает «Арменпресс», также выступят солисты Белла Амарян (меццо-сопрано), Давид Бабаянц (баритон), Ашот Дантарджян (бас) и аккордеонист Борис Еганян.
Прозвучат произведения французских композиторов.
Дирижер концерта - Ованнес Чекиджян, художественный руководитель и главный дирижер Национального академического хора Армении.
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