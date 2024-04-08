В следующие 3 года мы проведем 14 различных спортивных состязаний: Карен Гилоян

Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2027 года пройдет в Армении. Говоря об этом чемпионате, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Карен Гилоян подчеркнул,

«После чемпионата Европы по тяжелой атлетике, когда мы подвели итоги, мы поняли, что отношение к нему было исключительным, чемпионат также был исключительным. Ярким доказательством тому были полные трибуны, чего, к сожалению, мы не увидели на чемпионате, проходившем в Болгарии, был всего один автобус людей», - сказал Гилоян.

По его мнению, спорт предназначен для болельщиков, и присутствие болельщиков на соревнованиях в Армении имело очень важное значение.

«До 2027 года нам будет непросто. В ближайшие 3 года мы проведем 14 различных спортивных мероприятий, а также финальные турниры игровых видов. За предыдущие два года в Армении прошло столько соревнований высокого уровня, сколько не было за 70 лет в Советском Союзе и 27 постсоветских лет», - сказал он.

Международная федерация тяжелой атлетики приняла решение доверить Армении право проведения чемпионата мира 2027 года.