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В следующие 3 года мы проведем 14 различных спортивных состязаний: Карен Гилоян

В следующие 3 года мы проведем 14 различных спортивных состязаний: Карен Гилоян

Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2027 года пройдет в Армении. Говоря об этом чемпионате, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Карен Гилоян подчеркнул, 

«После чемпионата Европы по тяжелой атлетике, когда мы подвели итоги, мы поняли, что отношение к нему было исключительным, чемпионат также был исключительным. Ярким доказательством тому были полные трибуны, чего, к сожалению, мы не увидели на чемпионате, проходившем в Болгарии, был всего один автобус людей», - сказал Гилоян. 

По его мнению, спорт предназначен для болельщиков, и присутствие болельщиков на соревнованиях в Армении имело очень важное значение. 

«До 2027 года нам будет непросто. В ближайшие 3 года мы проведем 14 различных спортивных мероприятий, а также финальные турниры игровых видов. За предыдущие два года в Армении прошло столько соревнований высокого уровня, сколько не было за 70 лет в Советском Союзе и 27 постсоветских лет», - сказал он. 

Международная федерация тяжелой атлетики приняла решение доверить Армении право проведения чемпионата мира 2027 года.


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