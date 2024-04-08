Известна дата проведения кинофестиваля «Золотой абрикос-2024»

XXI Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос-2024» состоится с 7 по 14 июля. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на пресс-службу кинофестиваля, в этом году также кинофестиваль представит публике конкурсные фильмы из разных стран мира, фильмы с самых престижных кинофестивалей - Каннского, Берлинского и других. В Армению приедут мировые деятели кино, которые представят свой опыт и искусство.

«Золотой абрикос» в этом году будет посвящен 100-летию двух великих армян - Шарля Азнавура и Сергея Параджанова.