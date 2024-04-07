Взрыв на стрельбище в Тбилиси – среди погибших и пострадавших сотрудники МВД

Один сотрудник МВД Грузии погиб и двое пострадали в результате взрыва на стрельбище Battleground на улице Бочорма в Исанском районе Тбилиси, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как передает Арменпресс, со ссылкой на Спутник Грузия, информация о прогремевшем взрыве появилась в СМИ в полдень 7 апреля. На месте взрыва погибли двое человек и четверо были госпитализированы. Один из пострадавших скончался в клинике.

"Пожарные вывезли с места происшествия двоих погибших и четверых раненых, один из которых скончался в больнице. Один из погибших – сотрудник МВД. Двое из пострадавших – сотрудники МВД, один – сотрудник магазина Battleground", – сообщили в ведомстве.

МВД выражает соболезнования семьям погибших.

Ведется расследование взрыва по статье "Нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов, повлекшее гибель двух и более человек".