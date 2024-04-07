Радует рост участия женщин в политических процессах. Послание спикера НС РА

Председатель НС РА Ален Симонян направил поздравительное послание по случаю Дня материнства и красоты, отметив, что работа женщин-политиков и специалистов, вовлеченных в политическую жизнь, дала нашей стране переломные результаты, и отрадно, что участие женщин в политических процессах с каждым годом только увеличивается.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и коммуникации Национального Собрания Республики Армения.

В послании Председателя НС говорится: «Дорогие женщины, матери, сестры, дочери, поздравляю вас с Днем материнства и красоты.

Вы дарите жизнь, вы наполняете теплом семью, в которой родились, вы дарите любовь и заботу и тем самым инициируете и регулируете непрерывное течение жизни.

Огромное удовольствие наблюдать успех женщин в образовании, политике, бизнесе, медицине и любой другой сфере, в которой они ведут активную деятельность.

Хотел бы также подчеркнуть, сколь значительна ваша роль в политической жизни нашей страны. Работа женщин-политиков и специалистов, участвующих в политической жизни, дала нашей стране перелмные результаты, и отрадно, что участие женщин в политических процессах с каждым годом только увеличивается.

Дорогие женщины,

Будьте здоровы, счастливы, гармоничны, любимы и продолжайте освещать мир своей нежностью, заботой и целеустремленностью».