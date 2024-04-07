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Понятие и реалия «Мать» — это воплощение бесконечной любви, преданности и доброты. Послание президента РА  

Понятие и реалия «Мать» — это воплощение бесконечной любви, преданности и доброты. Послание президента РА  

Президент РА направил поздравительное послание по случаю Дня Благовещения, Дня материнства и красоты.

Об этом Арменпресс сообщили в аппарате президента РА. 

«Дорогие женщины,

Дорогие матери,

Сердечно поздравляю вас с праздниками Благовещения Пресвятой Богородицы и Материнства и Красоты. Таинство этих двух праздников – соединение человеческого и божественного, и материнство как Богородицы, так и каждой женщины – это чудо сотворения божественной и новой жизни. Понятие и реалия «Мать» – это воплощение бесконечной любви к человечеству, преданности и доброты.

Дорогие женщины, матери, сестры и дочери, ваша роль в нашей жизни неоценима и неизмерима, и в этот прекрасный день я еще раз поздравляю вас и желаю вам крепкого здоровья, бесконечной любви, радости материнства и всего самого наилучшего", - говорится в послании президента РА.


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