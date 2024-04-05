“Ереванский бестселлер”: лидирует книга “Дорога”: художественно-документальная литература, февраль 2024

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших художественно-документальных произведений. Данные рейтинга составлены по итогам продаж за февраль.

На первом месте книга Товмаса Аракеляна “Дорога”. Книга рассказывает об Армянской Апостольской Церкви. Герои книги - вы, дорогие читатели. Автор сопровождает читателя, объясняет все, что связано с армянской церковью: обряды, обычаи, опровергает недоразумения и суеверия. Приводятся слова отцов церкви, священников и духовенства, которые неотделимы от нашей духовной жизни. Информация, изложенная здесь, очень важна, потому что в своей повседневной жизни вы, несомненно, столкиваетесь с этими традициями и обычаями. И хорошо было бы знать, откуда они пришли и куда они могут повести нас. Ведь само христианство - это путь, ведущий к спасению.

На втором месте “Эта чертова мотивация” Давида Меджлумяна. Нас постоянно загоняют в одну и ту же ловушку, обещая мотивировать книгой, тренингом или фильмом, а на самом деле ничего не давали, потому что невозможно мотивировать кого-либо книгой или тренингом. Просто в очередной раз зарабатывают деньги за наш счет. Мы ждем простых ответов, и в результате заглатываем этот крючок. Сила воли - беспочвенный миф? Забота об обществе - одна из основных причин потери мотивации? Ответы на все эти и другие важные вопросы в ваших руках, и, прочитав книгу, вы определенно поймете, куда делась “чертова мотивация”.

На третьем месте “Стратегия голубого океана” Рене Моборна. Это одно из самых продаваемых бизнес пособий всех времен, переведенное более чем на 40 языков. В новом издании книги показано, как можно вырваться из кровавого океана конкурентов и войти в голубой океан конкуренции, где рынок полон новых требований и растущих прибылей.

На четвертом месте книга Робина Шармы “Уроки семейной мудрости от монаха, который продал свой “феррари” ”. С помощью пяти навыков, представленных в книге, автор шаг за шагом ведет читателя к личному, а затем и к семейному счастью. Автор советует, делайте маленькие вещи с большой любовью и вниманием, тогда большие вещи сами позаботятся о себе.

На пятом месте “Путь к величию” Робина Шармы. Робин Шарма представляет читателю свой очередной бестселлер “Путь к величию”. Автор разделил книгу на 101 условную часть, каждая из них вобрала в себя одну законченную мысль. Она поможет вам быть вдохновенным, восторженным, полным крови и энергии, а также научит проявлять несгибаемую волю и настойчивость для достижения своей мечты.

Как утверждал Пауло Коэльо: “Книги Робина Шармы помогают людям во всем мире прожить прекрасную жизнь”.

На шестом месте Бодо Шефер с книгой “30 законов победителей”. “Законы победителей” - самая известная работа известного немецкого финансиста и тренера Бодо Шефера, которая была издана на десятках языков и продана миллионным тиражом. В книге представлены применимые и понятные юридические советы, которые помогут читателю организовать и согласовать жизнь, отношения с окружающими, расставить правильные приоритеты и достичь финансовой независимости.

“Икигай. Японский секрет долгой и счастливой жизни” Гектора Гарсии и Франсеска Мираллеса на седьмом месте. Это уникальное журналистское расследование, целью которого является выяснение секрета долголетия жителей японского острова Окинава и что на самом деле означает “икигай”. Прочитав эту книгу, вы многое узнаете о секретах долголетия и о японцах, у которых в жизни есть маленькие, но важные цели. Она поможет вам найти свой собственный “икигай” и зарядиться новой энергией, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь.

На восьмом месте книга Гарегина Нжде “Народ, который не учится на собственных уроках”. В этой книге размышлений и статей Гарегин Нжде обращается к армянской молодежи, ведя ее к самопознанию. Он размышляет о нашем менталитете, нашей исторической миссии, наших возможностях в регионе. Говоря о будущих войнах, Нжде поощряет создание в Армении военной промышленности. Приоритетом он считает коллективную борьбу нашего народа, потому что “мы сильнее временных бед”.

На девятом месте книга Айка Хачатряна “Армянские царицы”. В книге изложены истории женщин, носивших титул армянской царицы с древнейших времен до 1375 года. В основе этих рассказов исторические документы.

На десятом месте книга Роберта Кийосаки “Богатый папа, бедный папа”. Это книга номер один во всем мире по управлению личными финансами. В ней рассказывается история Роберта Кийосаки и двух отцов, его собственного отца и богатого отца его лучшего друга. История о том, как эти два разных человека формируют свои идеи и представления об инвестициях и деньгах. Книга развеивает миф о том, что для того, чтобы быть богатым, нужен большие доходы, и объясняет разницу между работой за деньги и тем, чтобы деньги работали на вас.

Տեղ Փոփ. Գիրք Հրատ. Քանակ 1 նոր Թովմաս Առաքելյան, «Ճանապարհ» Newmag 283 2 +6 Դավիթ Մեջլումյան, «Գրողի տարած Մոտիվացիան» հեղ․հրատ 197 3 նոր Ռենե Մոբորն, «Կապույտ օվկիանոսի ռազմավարությունը» Դավինչի 179 4 * Ռոբին Շարմա, Ընտանեկան իմաստնության դասեր վանականից, որը վաճառեց իր «Ֆերարին» Բուկինիստ 165 5 նոր Ռոբին Շարմա, «Մեծության ուղեցույց» Բուկինիստ 126 6 -4 Բոդո Շեֆեր, «Հաղթողների 30 օրենքները» Դավինչի 126 7 0 Հեկտոր Գարսիա և Ֆրանսեսկ Միրալես, «Իկիգայ․ երկար ու երջանիկ կյանքի ճապոնական գաղտնիքը» Դավինչի 118 8 -4 Գարեգին Նժդեհ, «Չխրատվող ժողովուրդը» Վերնատուն 98 9 * Հայկ Խաչատրյան, «Հայոց թագուհիները» հեղ հրատ 95 10 * Ռոբերտ Կիյոսակի, «Հարուստ հայրիկ, աղքատ հայրիկ» Անտարես 92

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В список не включены книги, получившие премию проекта “Ереванский бестселлер”.

В составлении рейтингового списка участвовали книжные магазины: “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66), “Новый книжный магазин” (044-53-74-74).