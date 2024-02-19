Азербайджан оскверняет армянские могилы в Нагорном Карабахе: посол Армении в Бельгии

Азербайджан оскверняет могилы этнических армян в Нагорном Карабахе и приступил к уничтожению религиозных памятников, принадлежащих бывшему местному армянскому населению.

Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с Brussels Signal сказал посол Армении в Бельгии, глава миссии Армении при Евросоюзе Тигран Балаян, добавив, что армянская сторона располагает множеством видео- и фотодоказательств как азербайджанцы уничтожают армянские кладбища и церкви.

Балаян сообщил, что в результате вандализма была разрушена и церковь его родного села. Азербайджан также удалил армянские символы с больших зданий. “Все кресты были сняты оккупационными солдатами со всех армянских церквей Нагорного Карабаха”, - сказал он.

Бельгийские СМИ отметили, что заявления Балаяна резко контрастируют с заявлениями, сделанными официальными лицами Азербайджана в последние недели, и добавили, что напряженность между двумя кавказскими странами вновь обострилась, когда в приграничных столкновениях были убиты четыре армянских солдата.

В интервью Brussels Signal представитель президента Азербайджана Эльчин Амирбаев, со своей стороны, отметил, что его страна по-прежнему привержена защите прав этнических армян на спорной территории, и заявил, что Азербайджан будет приветствовать возвращение покинувших регион этнических армян, назвав их гражданами Азербайджана.

По словам Балаяна, Азербайджан на самом деле работает над предотвращением возвращения этнических армян в Нагорный Карабах и проводил политику этнической чистки армянского населения. “Были попытки некоторых людей вернуться, но они были отвергнуты Азербайджаном”, - сказал посол.