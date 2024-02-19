Самвел Гаспарян завоевал серебро, Гарик Карапетян - бронзу: ЧЕ по тяжелой атлетике

Члены сборной Армении по тяжелой атлетике продолжают борьбу на рейтинговом Чемпионате Европы.

Как передает корреспондент Арменпресс, в восьмой день соревнований в борьбу вступили штангисты в весовой категории до 102 кг.

Член сборной Армении Гарик Карапетян двумя успешными подходами поднял 177 кг и 182 кг. В этом упражнении он выиграл малую золотую медаль. В упражнении толчок Карапетян удержал над головой 212 кг. Карапетян стал бронзовым призером чемпионата Европы с результатом 394 кг.

Представитель сборной Самвел Гаспарян провел три успешных подхода: 173 кг, 177 кг, 180 кг. Гаспарян завоевал в этом упражнении малую бронзовую медаль. В упражнении толчок он поднял двумя подходами 211 и 216 кг. И в этом упражнении он взял бронзу. С результатом 396 кг Гаспарян стал серебряным призером турнира.

До сих пор в составе сборной Армении золотыми медалистами чемпионата Европы стали Александра Григорян (55 кг), Гор Саакян (67 кг) и Акоп Мкртчян (96 кг). В весовой категории 96 кг Давид Ованнисян стал серебряным призером, а Рафик Арутюнян в весовой категории 81 кг завоевал бронзовую медаль.

Варвара Айрапетян