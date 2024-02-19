День книгодарения на Ереванском коньячном заводе

По традиции 19-го февраля на Ереванском коньячном заводе отмечали День книгодарения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, из года в год придавая празднику новые грани, в этом Ереванский коньячный завод совместно с издательством Newmag подготовил специальную литературную викторину, в которой мог принять участие каждый сотрудник завода.

Итоги конкурса были подведены 19-го февраля в музее ARARAT Ереванского коньячного завода, где и прошла церемония вручения наград.

Зафиксировав впечатляющие результаты, призерами викторины стали Асмик Еганян, Анаит Гаспарян, Светлана Амбарцумян, Мадлена Хачатрян, Манвел Туманян, Нелли Казарян, Сергей Галтахчян, а также Александр Давтян.

Состоявшая из 15 вопросов викторина, представляла литературные произведения авторов разных времен и течений, а также их проявления в других сферах искусства. Одним из содержательных акцентов викторины была Армения, с ее богатой историей и наследием в сфере культуры. Часть вопросов также касалась Армении в контексте упоминаний всемирно известных писателей.

«Ни одно явление не может стать традицией без теплой общественной поддержки. А традицию превращают в Ценность, люди, которые разделяют и следуют ей. Искренне рад, что День книгодарения стал на Ереванском коньячном заводе прекрасной традицией и поводом разделить друг с другом теплые моменты», - отмечает исполнительный директор Ереванского коньячного завода Сергей Хачатрян.

«Очень рады, что с каждым годом Ереванский коньячный завод расширяет формат Дня книгодарения, обогащая его новыми творческими решениями. В этом году акцент был поставлен на содержательную сторону праздника – возможность обсуждения прочитанного. Мы приятно удивлены как количеством участников, так и результатом, которые показали победители», - подчеркнул руководитель издательства Newmag Артак Алексанян.