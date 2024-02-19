На фоне напряженности с Арменией Баку закупает БПЛА и военную технику: посол Балаян в интервью Brussels Signal

На фоне напряженности в отношениях с Арменией Азербайджан закупает БПЛА и военную технику за рубежом, по имеющимся данным, в том числе и из Израиля и Турции. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с Brussels Signal сказал глава представительства Армении в ЕС, посол Тигран Балаян.

Армения отслеживала закупки боеприпасов, которые, по имеющимся данным, прибыли военными рейсами, в том числе из Израиля и Турции. Предполагается, что в эти поставки входят БПЛА.

“60 или 70 процентов военной техники Азербайджана поступает из Израиля, а также из Турции”, - сказал Балаян.

Посол также отметил, что увеличились военные полеты из Сербии, которая недавно объявила о соглашении о продаже части артиллерийской техники Азербайджану.

Балаян, говоря о последней агрессии Азербайджана, в результате которой погибли 4 армянских военнослужащих, отметил, что это стало ответом на повышение уровня сотрудничества между Арменией и ЕС.

“Это нападение было месседжем не только Армении, но и Брюсселю”, - сказал Балаян, добавив, что инцидент произошел за несколько часов до заседания Совета партнерства ЕС-Армения.

Балаян назвал нападение явным “вызовом” “силам” ЕС в регионе.

Посол отметил, что Азербайджан не намерен прекращать конфликт с Арменией.

“Несмотря на все предупредительные призывы, Азербайджан не прекратил свою агрессивную риторику, агрессивные действия, убийства и провокации”, - сказал он.