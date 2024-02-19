В Польше заявили, что спецслужбы страны могли прослушивать разговоры более 100 политиков

Польские спецслужбы использовали израильское шпионское ПО Pegasus для прослушивания разговоров свыше 100 политиков в стране. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр-координатор спецслужб республики Томаш Семоняк в интервью газете Super Express.

"Масштабы наблюдения [за политиками с использованием ПО Pegasus] были больше, чем [приводилось] в слухах, в которых говорилось о нескольких или нескольких десятках человек", - отметил министр. Он сообщил, что вместе с главой Минюста Адамом Боднаром будет добиваться публикации списка лиц, которых прослушивали спецслужбы.

Ранее депутат Сейма (нижней палаты польского парламента) и участник парламентской комиссии по расследованию использования шпионского ПО Pegasus Марчин Босацкий заявил, что речь может идти о более сотни лиц. 13 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск на совещании кабмина с президентом Анджеем Дудой подтвердил широкое использование в стране Pegasus. Глава правительства передал польскому лидеру документ, подтверждающий закупку шпионского ПО, а также его легальное и нелегальное использование. Туск подчеркнул, что список пострадавших от прослушки политиков очень большой.

Как сообщала ранее радиостанция RMF FM со ссылкой на собственное расследование, спецслужбы Польши прослушивали телефонные разговоры члена партии "Право и Справедливость" Матеуша Моравецкого, когда он занимал пост премьер-министра (с 2017 по 2023 год.), а также еще около 30 политиков правившей партии. Прослушивались и представители действующего правительства, которые тогда находились в оппозиции.

Ранее правительство Туска приняло решение провести расследование предполагаемого использования шпионского ПО при прежнем правительстве. Законодатели одобрили состав комиссии, которая будет этим заниматься. Первое заседание комиссии состоится 19 февраля.