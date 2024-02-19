Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-02-24

ЕРЕВАН, 19 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 19 февраля, курс доллара США сократился на 0.05 драмa и составил 404.37 драм. Курс евро вырос на 0.23 драмa и составил 435.71 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 4.38 драм. Курс британского фунта вырос на 1.03 драмa и составил 510.11 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 83.18 драмa и составила 25974.29 драм. Цена серебра выросла на 4.97 драмa и составила 299.15 драм.