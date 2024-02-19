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Азиатские индексы - 19-02-24

Азиатские индексы - 19-02-24

ТОКИО, 19 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.04% и составил 38470.38 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.57% и составил 2639.69 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.56% и составил 2910.54 пункта, а HANG SENG снизился на 1.13% и составил 16155.61 пункта.


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