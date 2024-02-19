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Геворг Алтунян под залог выпущен из-под домашнего ареста

Геворг Алтунян под залог выпущен из-под домашнего ареста

Антикоррупционный суд отклонил ходатайство о продлении домашнего ареста бывшего начальника управления информации и по связям с общественностью министерства обороны Армении Геворга Алтуняна еще на два месяца.

Как сообщает Арменпресс, решением суда мерой пресечения в отношении Алтуняна избрано освобождение под залог и подписка о невыезде из страны.

Алтунян обвиняется в хищении у государства 106 млн 300 тыс драмов путем внесения ложных сведений в закупочную документацию министерства обороны. Он не признает вину. В октябре 2023 года в отношении Алтуняна был применен арест, который через месяц был заменен домашним арестом.


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