ЕС рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении лиц, ответственных за смерть Навального

Министры иностранных дел 27 стран Европейского союза обсудят вопрос введения санкций в отношении лиц, ответственных за смерть российского оппозиционера Алексея Навального. Как передает «Арменпресс», об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

«Да, страны-члены обязательно предложат ввести санкции против ответственных (за смерть Алексея Навального: ред.)», - ТАСС приводит его слова.

По словам Борреля, Европейский союз намерен назвать свой санкционный механизм введения ограничительных мер против лиц, ответственных за нарушение прав человека, именем Навального.

«Мы предложим переименовать санкционный режим по нарушению прав человека в режим имени Навального», - сказал глава дипломатии ЕС.

По его словам, участники встречи намерены послать «политический сигнал о поддержке оппизии внутри России».

Вдова Навального Юлия Навальная также выступит на заседании министров иностранных дел ЕС.

47-летний оппозиционер Алексей Навальный, приговоренный к 30 годам лишения свободы, скончался 16 февраля в исправительной колонии. По предварительной версии, причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб.