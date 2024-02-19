Суд ООН начинает слушания по делу о действиях Израиля на палестинских территориях

Международный суд ООН 19 февраля начинает слушания о правовых последствиях действий Израиля на палестинских территориях с 1967 года. Ожидается, что на процессе выступят представители 52 государств. Как передает «Арменпресс», об этом пишет Русская служба Deutsche Welle.

Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2022 года обратилась в Международный суд ООН с просьбой оценить правовые последствия, «вытекающие из политики и практики Израиля на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим». По данным агентства AFP, которое представляет выдержки из обращения Генассамблеи ООН, речь идет и о «продолжающемся нарушении Израилем права палестинского народа на самоопределение». Кроме того, ожидается, что Гаагский суд должен ответить на вопрос, какие последствия создавшаяся ситуация имеет для ООН и других стран.

Консультативное заключение Международного суда ООН не является обязательным для исполнения.

В результате вторжения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиль погибло 1 200 человек, 250 человек были взяты в плен. Согласно последним данным, опубликованным органами здравоохранения Газы, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 28 985, число раненых - до 68 883.