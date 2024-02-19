Россия и Азербайджан нарушили обязательства по пунктам заявления от 9 ноября, в Нагорном Карабахе нет армян: Пашинян

Цель размещения российских миротворческих войск в Нагорном Карабахе заключалась в защите армян. В этом смысле то, что в Нагорном Карабахе сегодня нет армян, премьер-министр Армении Никол Пашинян считает отвественным и российский миротворческий контингент.

Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с представителями армянской общины Мюнхена и соседних районов заявил Пашинян, подразумевая положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и разговоры Азербайджана о «зангезурском коридоре».

«В пункте 9 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года нет ничего отом, что коридор пройдет через территорию Армении. Не может быть такого, чтобы какая-либо другая страна контролировала какую-либо территорию РА. Речь идет о региональных коммуникациях.

«Вам известно, что для того, чтобы в полной мере представить нашу позицию, мы создали и предложили проект «Перекресток мира». Это наше видение», - сказал Пашинян.

Что касается опасностей, премьер-министр отметил, что речь лидера Азербайджана, уже сигнал об их существовании.

«Как противостоять этим опасностям? Прежде всего, ими надо управлять и в международных отношениях. Какова одна из причин разработки «Перекрестка мира»? Азербайджан пытается создать впечатление, что мы не хотим давать дорогу.

То, что Россия должна контролировать дорогу на нашей территории, не прописано в пункте 9. Не говоря уже о том, что остальные пункты Трехстороннего заявления, по сути, Азербайджан и Россия разорвали и отбросили в сторону. Ссылка на этот 9-й пункт уже не актуальна, поскольку и РФ, и Азербайджан полностью нарушили свои обязательства по предыдущим пунктам, и сегодня в Нагорном Карабахе нет армян.

Это также ответственность российских миротворческих войск, дислоцированных в Нагорном Карабахе, целью которых была защита армян Нагорного Карабаха», - заключил Пашинян.