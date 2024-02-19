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Россия и Азербайджан нарушили обязательства по пунктам заявления от 9 ноября, в Нагорном Карабахе нет армян: Пашинян

Россия и Азербайджан нарушили обязательства по пунктам заявления от 9 ноября, в Нагорном Карабахе нет армян: Пашинян

Цель размещения российских миротворческих войск в Нагорном Карабахе заключалась в защите армян. В этом смысле то, что в Нагорном Карабахе сегодня нет армян, премьер-министр Армении Никол Пашинян  считает отвественным и российский миротворческий контингент. 

Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с представителями армянской общины Мюнхена и соседних районов заявил Пашинян, подразумевая положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и разговоры Азербайджана о «зангезурском коридоре». 

«В пункте 9 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года нет ничего отом, что коридор пройдет через территорию Армении. Не может быть такого, чтобы какая-либо другая страна контролировала какую-либо территорию РА. Речь идет о региональных коммуникациях. 

«Вам известно, что для того, чтобы в полной мере представить нашу позицию, мы создали и предложили проект «Перекресток мира». Это наше видение», - сказал Пашинян. 

Что касается опасностей, премьер-министр отметил, что речь лидера Азербайджана, уже сигнал об их существовании. 

«Как противостоять этим опасностям? Прежде всего, ими надо управлять и в международных отношениях. Какова одна из причин разработки «Перекрестка мира»? Азербайджан пытается создать впечатление, что мы не хотим давать дорогу. 

То, что Россия должна контролировать дорогу на нашей территории, не прописано в пункте 9. Не говоря уже о том, что остальные пункты Трехстороннего заявления, по сути, Азербайджан и Россия разорвали и отбросили в сторону. Ссылка на этот 9-й пункт уже не актуальна, поскольку и РФ, и Азербайджан полностью нарушили свои обязательства по предыдущим пунктам, и сегодня в Нагорном Карабахе нет армян. 

Это также ответственность российских миротворческих войск, дислоцированных в Нагорном Карабахе, целью которых была защита армян Нагорного Карабаха», - заключил Пашинян.


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