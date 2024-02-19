Греция примет командование новой миссией ЕС в Красном море: El País

Греция примет командование новой военно-морской миссией Евросоюза в Красном море. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета El País со ссылкой на источники в ЕС.

Сообщается, что операцию «Аспид» возглавит греческий командующий. Ее целью является защита европейских кораблей. Оперативный штаб миссии разместится на итальянском корабле. Ожидается, что 19 февраля министры иностранных дел государств-членов Союза одобрят начало годичной операции, в которой будут задействованы четыре фрегата.

Европейские корабли будут реагировать только на атаки с моря, и не будут вести огонь в направлении материка. Миссия ЕС будет независимой от возглавляемой США операции Prosperity Guardian, но между ними будет сотрудничество и обмен информацией.

В результате вторжения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиль погибло 1 200 человек, 250 человек были взяты в плен. Согласно последним данным, опубликованным органами здравоохранения Газы, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 28 985, а число раненых - до 68 883.

После эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что начнут нападения на территорию Израиля и не позволят судам, связанным со страной, проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операции в анклаве не прекратятся. С середины ноября прошлого года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.