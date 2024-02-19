Армению с Ираном связывают глубокие отношения: Никол Пашинян

Армению с Ираном связывают глубокие отношения. И Армения останется приверженной таким отношениям.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины Мюнхена и прилегающих районов.

«Наши отношения с Исламской Республикой Иран довольно глубокие, и мы остаемся приверженными этим отношениям. Но и это один из тех случаев, когда не все так просто. Наши хорошие отношения с Ираном вызывают напряженность в некоторых местах, наши хорошие отношения с другими странами вызывают напряженность в Иране», - отметил Пашинян.