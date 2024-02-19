Премьер-министр Финляндии не видит необходимости в размещении американского ядерного оружия на территории страны

Власти Финляндии не видят необходимости в размещении ядерного арсенала США на своей территории. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на интервью премьер-министра Финляндии Петтери Орпо польскому изданию «Rzeczpospolita».

В этом (размещении ядерного оружия США в Финляндии: ред.) нет необходимости, поскольку НАТО сама обеспечивает ядерное сдерживание», - отметил премьер - министр.

Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности НАТО достаточно ядерного оружия, уже размещенного в нескольких странах альянса.

«Тем не менее, мы тщательно готовимся участвовать в сдерживании [потенциальных угроз альянсу] с помощью обычных вооружений», - добавил Петтери Орпо.

В рамках программы совместного использования ядерного оружия Соединенные Штаты размещают свой ядерный арсенал в странах НАТО. Финляндия стала членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года.