Америабанк присоединится к международной финансовой группе BOGG как полноправный и самостоятельный член

ЗАО «Америабанк» и BOGG PLC (Открытое акционерное общество «Би-О-Джи-Джи», далее «Группа») – международная финансовая группа, зарегистрированная в Соединенном Королевстве – пришли к соглашению о присоединении Банка к Группе в качестве полноправного самостоятельного члена. Согласно сделке, Группа станет основным акционером Банка, а Европейский банк реконструкции и развития сохранит долю в размере 10%.

Согласно действующему законодательству Соединенного Королевства, Управление финансового надзора Соединенного Королевства (Financial Conduct Authority, FCA) утвердило циркуляр сделки. В качестве следующего этапа сделка подлежит утверждению со стороны общих собраний акционеров обеих сторон, а также одобрению регуляторами, в том числе Центральным банком Республики Армения.

Группа является международной финансовой компанией, зарегистрированной в Соединенном Королевстве, акции которой котируются в премиум сегменте основного рынка Лондонской фондовой биржи и входят в список индекса FTSE-250. Среди акционеров Группы – крупнейшие финансовые организации мира, в том числе JP Morgan, BlackRock, Vanguard Group, Schroders, Norges Bank Investment Management и др.

После окончательного утверждения сделки Америабанк в качестве самостоятельного, полноправного и полностью правомочного члена Группы продолжит деятельность под своим брендом и действующим руководством. Банк по-прежнему останется приверженным своим стратегическим целям, ценностям, миссии и видению.

В свете технологических развитий и значительных достижений за последние годы Америабанк рассматривает переговоры с Группой и сделку как один из путей долгосрочного развития. После успешного завершения процесса Америабанк станет членом финансовой группы, котирующейся на международном рынке, получив таким образом доступ к мировым финансовым рынкам для привлечения капитала и инвестиций и продолжит предоставлять своим клиентам самые современные финансовые услуги и технологические решения.

В связи со сделкой Группа также инициирует процесс переименования и ребрендинга, который станет новой вехой в расширении международной деятельности Группы.

ЗАО «Америабанк»

Америабанк является ведущим финансово-технологическим учреждением и играет важную роль в экономике Армении. Объем активов Америабанка превышает 1 триллион драмов РА. Следуя по пути диджитализации, банк внедрил ряд инновационных решений и платформ и продолжает совершенствовать их, формируя динамично развивающуюся финансово-технологическую среду, направленную на удовлетворение различных потребностей человека.

Будучи клиентоориентированной компанией, Америя стремится обеспечить высокое качество обслуживания в современном цифровом мире, предлагая комплексные решения для улучшения качества жизни в надежной и безопасной среде.

Банк контролируется Центральным банком РА.