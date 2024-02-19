Правительство Армении обсуждает вопрос внедрения всеобъемлющей системы безопасности и обороны

Правительство Армении обсуждает вопрос внедрения комплексной системы безопасности и обороны.

Как сообщает «Арменпресс», это премьер-министр Никол Пашинян заявил на встрече с представителями армянской общины Мюнхена и соседних районов, коснувшись агрессии Азербайджана против Армении в районе населенного пункта Неркин Ханд Сюникской области, в результате которой погибли 4 армянских военнослужаюих, один получил ранение.

«Помимо армейской системы, у нас есть и милицейская система, которая в будущем должна развиваться и стать частью системы территориальной обороны. Она содержит компоненты, которые помогут, чтобы и население принимало определенное участие в защите своих территорий. В этом смысле мы сотрудничаем с некоторыми организациями. Но из этих случаев следует делать определенные выводы.

Сейчас мы обсуждаем комплексную систему безопасности и обороны, смысл которой заключается в том, что мы привлекаем к участию в обеспечении безопасности страны максимально широкий круг людей. Проблема здесь не в возрасте, я думаю, мы должны работать над тем, чтобы военная дисциплина и логика были неоспоримыми и не подвергались критике», - сказал Пашинян.