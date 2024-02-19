Работа Аргама Айвазяна написана в противовес фальсификациям и антиармянской политике Азербайджана

Государственные и научные структуры Азербайджана, которые с советских времен всеми возможными способами стремились уничтожить историко-культурное наследие армянских населенных пунктов, находящихся под их властью, и сегодня прилагают все усилия, чтобы приписать как сохранившиеся, так и разрушенные армянские исторические ценности Азербайджану.

Такое мнение в беседе с «Арменпресс» выразил заслуженный деятель культуры РА, специалист по Нахиджевану Аргам Айвазян.

«В средствах массовой информации Армении и за рубежом неоднократно говорилось и говорится до сих пор, что на территориях, контролируемых Азербайджаном, армянские материальные памятники открыто подвергаются культурному геноциду, также, как сегодня в Арцахе. Азербайджан имеет большой опыт варварства. Государственный азербайджанский вандализм в отношении армянских историко-культурных ценностей в последние 20-25 лет в первую очередь относится к полному уничтожению более 26 000 армянских памятников в Нахиджеване. С болью следует отметить, что Азербайджан не был привлечен к международной ответственности за совершенный им культурный геноцид. Обстоятельство, которое дает Азербайджану право и сегодня шаг за шагом уничтожать армянское наследие Арцаха», - сказал Айвазян.

В последние годы он неоднократно поднимал этот вопрос как в Армении, так и за рубежом, подчеркивая, что государственные чиновники и научные учреждения Азербайджана старательно и планомерно продолжают свою антиармянскую политику. В частности, относительно материальных памятников Нахиджевана. Нахиджеванское отделение Академии наук Азербайджана в 2008 году издало научно-популярную энциклопедию на азербайджанском и английском языках, в которой все армянские крепости и поселения раннего и позднего средневековья, мосты, археологические памятники, находки от третьего до первого тысячелетия представлены как азербайджанские, как история и культура народа Азербайджана. В этой энциклопедии названия армянских населенных пунктов представлены в азербайджанском искажении, и ни один зарубежный читатель, не сможет даже догадаться, что когда-то там жили армяне, оставившие эти памятники и свои следы.

Аргам Айвазян в противовес этому недавно на своей странице в Facebook представил общественности свой пока неопубликованный масштабный труд под названием «МАТЕРИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАХИДЖЕВАНА».

«Эта работа трехъязычная (армянский, английский, русский), состоит из 1 072 страниц. Она включает более 1 600 документальных фотографий с соответствующими текстами об армянском наследии Нахиджевана, уничтоженного азербайджанскими вандалами в 1998-2006 годах, среди них около 580 цветных. Помимо того, что это историографическое исследование армянского наследия Нахиджевана, оно имеет и политическое значение и ценно как документ», - сказал Айвазян.

Он считает, что эта работа может стать мощным рычагом в руках Армении и ее Национальной академии наук для эффективного противодействия фальсификациям Азербайджана. Автор рассчитывает на поддержку патриотически настроенных людей, бизнесменов и меценатов для публикации этого ценного труда и надеется, что преданные своему делу люди осознают его важность и примут участие в выявлении проблем, связанных с Нахиджеваном.

Манвел Маргарян