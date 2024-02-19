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Целью нашего внешнеполитического вектора должны быть интересы нашей страны: Никол Пашинян

Целью нашего внешнеполитического вектора должны быть интересы нашей страны: Никол Пашинян

Целью внешней политики Армении является защита независимости, суверенитета и территориальной целостности государства. Как сообщает «Арменпресс», это премьер-министр Никол Пашинян заявил на встрече с представителями армянской общины Мюнхена и соседних районов, отвечая на вопрос о возможности изменения вектора внешней политики. 

«Целью нашего внешнеполитического вектора должны быть интересы нашей страны. Следуем ли мы интересам нашей страны во внешней политике или нет? И в этом смысле разговоры о смене вектора для меня не столь приемлемы. 

Целью нашей внешней политики является защита нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности. В этом смысле это наш вектор во всех наших внешних отношениях», - сказал Пашинян. 

В отношениях с Евросоюзом и западными партнерами премьер-министр придал важность не только материальным, но и ценностным отношениям. 

По его словам, отношения Армении с Евросоюзом развиваются, прежде всего, благодаря демократии. 

«Во-первых, Евросоюз поддерживает нас в демократических реформах, а потом мы здесь лучше узнаем, что такое демократия, и об этом не стыдно говорить», - подчеркнул Пашинян, добавив, что отношения Армении с ЕС - это, прежде всего, ценности.

 


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