Израиль назначил ХАМАС крайний срок возвращения заложников

Министр израильского военного кабинета Бенни Ганц предупредил, что если палестинское радикальное движение ХАМАС не освободит всех заложников, удерживаемых в Газе, к 10 марта, то Израиль начнет штурм Рафаха. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на BBC.

Израиль впервые объявил, что его войска могут войти в Рафах на границе с Египтом, где нашли убежище около 1,5 миллиона палестинцев.

«Мир должен знать, и лидеры ХАМАС должны знать - если к Рамадану наши заложники не вернутся домой, боевые действия будут продолжаться повсюду, в том числе и в районе Рафаха», - заявил Ганц.

Рамадан - священный для ислама месяц поста. В этом году он начинается 10 марта.

Международное сообщество призвало Израиль воздержаться от военной операции в Рафахе. 15 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошла в один из крупнейших медицинских комплексов Рафаха - больницу «Насер», заявив, что, по данным разведки, там удерживаются несколько израильских заложников.

Египет предупредил Израиль не начинать военную операцию в Рафахе, поскольку в результате палестинцы могут перейти на территорию Египта, что Каир считает неприемлемым.

В то же время Ганц заявил, что Израиль будет действовать «скоординированно, содействуя эвакуации гражданских лиц в диалоге с нашими американскими и египетскими партнерами, чтобы свести к минимуму жертвы среди мирного населения».

После вторжения боевиков ХАМАС 7 октября в Израиле было убито 1 200 человек и взято в плен 253 человека. Некоторые заложники были возвращены во время семидневного гуманитарного прекращения огня, утвержденного в ноябре. По данным Израиля, около 130 заложников все еще остаются в руках ХАМАС.

По последним данным органов здравоохранения Газы, число жертв израильских ударов в секторе Газа достигло 28 985, число раненых - 68 883.