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Израиль назначил ХАМАС крайний срок возвращения заложников

Израиль назначил ХАМАС крайний срок возвращения заложников

Министр израильского военного кабинета Бенни Ганц предупредил, что если палестинское радикальное движение ХАМАС не освободит всех заложников, удерживаемых в Газе, к 10 марта, то Израиль начнет штурм Рафаха. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на BBC. 

Израиль впервые объявил, что его войска могут войти в Рафах на границе с Египтом, где нашли убежище около 1,5 миллиона палестинцев. 

«Мир должен знать, и лидеры ХАМАС должны знать - если к Рамадану наши заложники не вернутся домой, боевые действия будут продолжаться повсюду, в том числе и в районе Рафаха», - заявил Ганц.

Рамадан - священный для ислама месяц поста. В этом году он начинается 10 марта.

Международное сообщество призвало Израиль воздержаться от военной операции в Рафахе. 15 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошла в один из крупнейших медицинских комплексов Рафаха - больницу «Насер», заявив, что, по данным разведки, там удерживаются несколько израильских заложников. 

Египет предупредил Израиль не начинать военную операцию в Рафахе, поскольку в результате палестинцы могут перейти на территорию Египта, что Каир считает неприемлемым. 

В то же время Ганц заявил, что Израиль будет действовать «скоординированно, содействуя эвакуации гражданских лиц в диалоге с нашими американскими и египетскими партнерами, чтобы свести к минимуму жертвы среди мирного населения». 

После вторжения боевиков ХАМАС 7 октября в Израиле было убито 1 200 человек и взято в плен 253 человека. Некоторые заложники были возвращены во время семидневного гуманитарного прекращения огня, утвержденного в ноябре. По данным Израиля, около 130 заложников все еще остаются в руках ХАМАС. 

По последним данным органов здравоохранения Газы, число жертв израильских ударов в секторе Газа достигло 28 985, число раненых - 68 883.


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