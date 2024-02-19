Пять предприятий братьев Бадалян входят в список 1000 крупнейших налогоплательщиков Армении

Пять предприятий, основанных братьями Бадалян, по итогам прошлого года вошли в 1 000 крупнейших налогоплательщиков РА, внеся значительный вклад в экономическое развитие страны. Работая не только в сфере информационных технологий, игрового бизнеса, но и телевидения, банковских и платежных систем, сельского хозяйства, общественного питания и даже строительства, эти предприятия стали ключевыми представителями бизнес ландшафта Армении.

Подчеркивая многообразие их бизнеса и положительное влияние на рынок труда, соучредитель и президент группы компаний «Братья Бадалян» Ваге Бадалян отметил: «Количество сотрудников в основанных нами компаниях в Армении в 2023 году составило около 7 000 человек, и более 2 000 за рубежом».

Экономические данные по итогам 2022 и 2023 годов подчеркивают здоровый и стабильный рост предприятий, основанных братьями Бадалян. В частности, объем уплаченных ими налогов в течение 2023 года составил 17,3 млрд драмов. Холдинг и крупнейшая ИТ-организация страны ЗАО «Софт Конструкт» в 2023 году выплатила в госбюджет более 12 млрд драмов.

Примечательно, что пять предприятий, основанных братьями Бадалян и работающих в различных сферах, по итогам 2023 года представлены в списке 1 000 крупных налогоплательщиков Армении. Крупнейшая ИТ-компания, действующая в стране, «Софт Конструкт» занимает 20-е место, ЗАО «Фаст Банк» - 93-е, ООО «Фаст Медиа» является 648-м крупнейшим налогоплательщиком в Армении, ООО «Братья Бадалян» – 873-м, ООО «Украфт» - 958-м.

Указанные крупные компании-налогоплательщики работают в сферах информационных технологий, игрового бизнеса, телевидения и банковского дела, внося значимый вклад в экономический рост РА.