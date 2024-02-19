В 8-й день чемпионата Европы по тяжелой атлетике Армению представят 5 спортсменов

В 8-й день рейтингового чемпионата Европы по тяжелой атлетике Армению представят 5 спортсменов.

Как сообщает корреспондент «Арменпресс», в 8 день чемпионата Европы, проходящего в столице Болгарии Софии, за медали в весовой категориии 102 кг поборются Гарик Карапетян и Самвел Гаспарян.

Затем в борьбу вступит Петрос Петросян (109 кг). Начало выступлений в 19:00 по ереванскому времени.

Рипсиме Хуршудян и Татев Акопян вступят в борьбу в 22:00 по ереванскому времени.

Ранее золотыми медалистами стали члены сборной Армении Александра Григорян (55 кг), Гор Саакян (67 кг) и Акоп Мкртчян (96 кг). Давид Ованнисян (96 кг) стал серебряным призером, Рафик Арутюнян (81 кг) завоевал бронзовую медаль.

Варвара Айрапетян