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В 8-й день чемпионата Европы по тяжелой атлетике Армению представят 5 спортсменов

В 8-й день чемпионата Европы по тяжелой атлетике Армению представят 5 спортсменов

В 8-й день рейтингового чемпионата Европы по тяжелой атлетике Армению представят 5 спортсменов. 

Как сообщает корреспондент «Арменпресс», в 8 день чемпионата Европы, проходящего в столице Болгарии Софии, за медали в весовой категориии 102 кг поборются Гарик Карапетян и Самвел Гаспарян. 

Затем в борьбу вступит Петрос Петросян (109 кг). Начало выступлений в 19:00 по ереванскому времени. 

Рипсиме Хуршудян и Татев Акопян вступят в борьбу в 22:00 по ереванскому времени. 

Ранее золотыми медалистами стали члены сборной Армении Александра Григорян (55 кг), Гор Саакян (67 кг) и Акоп Мкртчян (96 кг). Давид Ованнисян (96 кг) стал серебряным призером, Рафик Арутюнян (81 кг) завоевал бронзовую медаль. 

Варвара Айрапетян


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