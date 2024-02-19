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В ходе мероприятий, посвященных памяти Навального, арестовано около 400 человек: правозащитная организация «ОВД-Инфо»

В ходе мероприятий, посвященных памяти Навального, арестовано около 400 человек: правозащитная организация «ОВД-Инфо»

После смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии в разных городах России прошли памятные мероприятия, в ходе которых было арестовано около 400 человек. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение правозащитной организации «ОВД-Инфо». 

Сообщается, что с 16 по 18 февраля в 39 городах были арестованы 387 человек. 

«ОВД-Инфо» отметила, что наибольшее количество задержаний было в Санкт-Петербурге и Москве. Вечером 17 февраля число задержанных в Санкт-Петербурге превысило 200 человек. 

Акционеры у разных памятников возлагали цветы и зажигали свечи в память о Навальном. 

47-летний юрист, оппозиционер Алексей Навальный, приговоренный к 30 годам лишения свободы, скончался 16 февраля в исправительной колонии. По предварительной версии, причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб.

 

AP Photo


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