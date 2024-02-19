«Основы современного маркетинга. Издание Армении» расскажет миру об успешных армянских компаниях

Книга «Основы современного маркетинга. Издание Армении» расскажет миру возможности и достижения бизнес-сектора Армении, инновационные идеи армянских компаний. Книгу выпустит издательство: «Kotler Impact», основатель которого - Филип Котлер. Книга профессора Филипа Котлера об успехе армянских компаний, которая будет продаваться как в Армении, так и по всему миру, является прекрасной возможностью для армянских компаний выйти на международный рынок.

Американский маркетолог, профессор маркетинга и консультант, автор более 80 книг по маркетингу Филип Котлер - одна из самых влиятельных фигур в сфере маркетинга. В сегодняшней динамично развивающейся маркетинговой среде, где предприятия активно ищут инновации и стратегическое направление, «Основы современного маркетинга» профессора Филипа Котлера являются инновационным шедевром, демонстрирующим преобразующую силу маркетинга в постоянно развивающемся мире. Работа Котлера об успехах армянских компаний вскоре будет представлена ​​армянской публике на английском языке.

В беседе с «Арменпресс» Эмма Аракелян, руководитель группы консультантов книги Филипа Котлера об успехе армянских компаний, рассказала о том, почему «Основы современного маркетинга. Издание Армении» является важным проектом для Армении и армянского бизнеса.

Эмма - руководитель компании управленческого консалтинга, ангел-инвестор, автор, предприниматель, филантроп и профессор с более чем 20-летним опытом. Она играла ключевую роль в разработке бизнес-стратегии, ИТ-архитектуре и трансформации, приобретениях и слияниях (M&A), а также в управлении в таких ведущих компаниях, как EY (Ernst & Young) и Accenture. Эмма Аракелян имеет большой опыт внедрения трансформации бизнеса и технологических решений в компаниях из списка Fortune 500. Она также является членом правления различных стартапов, культурных организаций и образовательных программ.

Полный текст интервью «Арменпресс» с Эммой Аракелян на армянском языке читайте по адресу: https://armenpress.am/arm/news/1130618/