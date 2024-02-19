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«Основы современного маркетинга. Издание Армении» расскажет миру об успешных армянских компаниях

«Основы современного маркетинга. Издание Армении» расскажет миру об успешных армянских компаниях

Книга «Основы современного маркетинга. Издание Армении» расскажет миру возможности и достижения бизнес-сектора Армении, инновационные идеи армянских компаний. Книгу выпустит издательство: «Kotler Impact», основатель которого - Филип Котлер. Книга профессора Филипа Котлера об успехе армянских компаний, которая будет продаваться как в Армении, так и по всему миру, является прекрасной возможностью для армянских компаний выйти на международный рынок. 

Американский маркетолог, профессор маркетинга и консультант, автор более 80 книг по маркетингу Филип Котлер - одна из самых влиятельных фигур в сфере маркетинга. В сегодняшней динамично развивающейся маркетинговой среде, где предприятия активно ищут инновации и стратегическое направление, «Основы современного маркетинга» профессора Филипа Котлера являются инновационным шедевром, демонстрирующим преобразующую силу маркетинга в постоянно развивающемся мире. Работа Котлера об успехах армянских компаний вскоре будет представлена ​​армянской публике на английском языке. 

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В беседе с «Арменпресс» Эмма Аракелян, руководитель группы консультантов книги Филипа Котлера об успехе армянских компаний, рассказала о том, почему «Основы современного маркетинга. Издание Армении» является важным проектом для Армении и армянского бизнеса. 

Эмма - руководитель компании управленческого консалтинга, ангел-инвестор, автор, предприниматель, филантроп и профессор с более чем 20-летним опытом. Она играла ключевую роль в разработке бизнес-стратегии, ИТ-архитектуре и трансформации, приобретениях и слияниях (M&A), а также в управлении в таких ведущих компаниях, как EY (Ernst & Young) и Accenture. Эмма Аракелян имеет большой опыт внедрения трансформации бизнеса и технологических решений в компаниях из списка Fortune 500. Она также является членом правления различных стартапов, культурных организаций и образовательных программ. 

Полный текст интервью «Арменпресс» с Эммой Аракелян на армянском языке читайте по адресу: https://armenpress.am/arm/news/1130618/


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