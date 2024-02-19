“Новая книга” - 7/24: Григ, Нита Поуз, Шон Кови, Ани Кочар

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в конце 2023 начале 2024 года, и уже переданных на суд читателей.

Армянская литература

Григ: FRIEDENSDORF

Что такое война, есть ли мир, а главный вопрос - что делать теперь. “FRIEDENSDORF” (Деревня мира) - автобиографический, документальный, политический и мистический роман. В центре параллельно разворачивающихся повествований война вообще, а четырехдневная и 44-дневная войны в частности. Это роман о поисках мира, видимых и невидимых последствиях войны, больших трагедиях и маленьких радостя. Издательство: “Антарес”.

Переводная литература

Нита Проуз: Горничная

Литературный дебют Ниты Проуз “Горничная” - одна из немногих книг, ставших бестселлером еще до выхода в свет. Слухов о книге Ниты Проуз ходило так много, что издатели многих стран захотели приобрести авторские права на нее.

И книга действительно удалась. В центре истории Молли, наивная горничная отеля, оказавшаяся в эпицентре дела об убийстве известного олигарха, трафикинге и торговле наркотиками. И все стрелки указывают на единственную виновницу - Молли. Но так ли это на самом деле? Перевод с английского: Карине Петросян; Еедактор: Ваге Гукасян; Издательство: “ДаВинчи”.

Детская литература

Шон Кови: 7 навыков активных детей

Универсальные, непреходящие ценности и принципы, вошедшие в книги «7 самых эффективных привычек людей» и «7 самых эффективных привычек подростков», уже изложены и на доступном для детей языке.

Семь прекрасно иллюстрированных историй, симпатичные персонажи и веселые приключения, которые учат детей быть инициативными, целеустремленными, уважительными по отношению к другим, уравновешенными и... счастливыми.

В деревне под названием “Семь Дубов” никогда не бывает скучно. Играете ли вы в футбол с кроликом по имени Джампер или выращиваете овощи с Ксантакис Лили, все друзья всегда весело проводят время, постоянно узнавая что-то новое.

Итак, давайте проследим за приключениями друзей из деревни Семь дубов и узнаем, как каждый ребенок может стать счастливым.

Книга адресована детям 5-10 лет. Перевод: Назели Карапетян; Издательство: “Эдит Принт”.

Документальная литература

Ани Кочар: Жизнь со второй попытки

Вторая книга Ани Кочар о ее второй жизни, втором браке, втором ребенке и втором шансе, подаренном жизнью. Эта мотивационная книга на примере реальной истории показывает, как можно победить смерть, сломать стереотипы, отказаться от своих слабостей, страхов и тревог, как можно дать себе еще один шанс, снова поверить в любовь, успех и чудеса.

Эта история без преувеличений, события и лица не изменены. Автор передает свой личный опыт, который может тронуть, вдохновить и послужить хорошим примером.

Эта книга о том, что можно добиться успеха со второй попытки, даже если это кажется невозможным. Эта книга поможет людям вернуть веру, надежду и смелость снова полюбить. Издательство: “Newmag”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.