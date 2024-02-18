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В Мюнхене состоялась встреча глав МИД Армении и Канады

В Мюнхене состоялась встреча глав МИД Армении и Канады

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян  на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на  странице МИД Армении в Facebook.

«Подводя итоги контактов в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, отмечу, что был рад обменяться мнениями с министром иностранных дел Канады, моим хорошим другом Мелани Жоли. Отмечу нашу сильную приверженность дальнейшему расширению сотрудничества, основанному на общих ценностях и заинтересованности в устойчивом развитии Южного Кавказа», - говорится в сообщении.

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