В Мюнхене состоялась встреча глав МИД Армении и Канады

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице МИД Армении в Facebook.

«Подводя итоги контактов в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, отмечу, что был рад обменяться мнениями с министром иностранных дел Канады, моим хорошим другом Мелани Жоли. Отмечу нашу сильную приверженность дальнейшему расширению сотрудничества, основанному на общих ценностях и заинтересованности в устойчивом развитии Южного Кавказа», - говорится в сообщении.