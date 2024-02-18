В Ереване перевернулась столкнувшаяся с легковым автомобилем машина скорой помощи

17 февраля в 23:50 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в районе Хасеци, проспект Комитаса №9 в Ереване произошло ДТП, перевернулась машина скорой помощи, есть заблокированные граждане, нужна помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет Ереванского управления спасательного отряда для проведения специальных работ Спасательной службы МВД РА.

Установлено, что недалеко от пересечения проспекта Комитаса и улицы Вагаршяна столкнулись автомобиль марки Tesla (водитель: Н.Г., 1998 года рождения) и машина скорой помощи Ford (водитель: А.А., 1960 года рождения), которая в результате столкновения перевернулась.

До прибытия спасателей на место происшествия врач скорой помощи был госпитализирован в медцентр, а водителю сотрудники скорой помощи на месте оказали помощь.

Отмечается, что спасатели ограничили территорию, обесточили машину скорой помощи и провели работы по замойке дороги.