Температура воздуха существенно не изменится, в Лори, Тавуше, Сюнике и в горных районах ожидается мокрый снег

На территории Армении днем ​​18 февраля, 19-20 февраля, 22-23 февраля в отдельных регионах ожидаются осадки в виде мокрого снега в Лори, Тавуше, Сюнике и горных районах.

Об этом Арменпресс сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения.

21 февраля ожидается погода без осадков.

«Ветер: юго-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха существенно не изменится", - говорится в сообщении.

18-20 февраля, 22-23 февраля в вечерние часы и ночью в Ереване возможен кратковременный дождь. 21 февраля ожидается погода без осадков.