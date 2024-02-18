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Температура воздуха существенно не изменится, в Лори, Тавуше, Сюнике и в горных районах ожидается мокрый снег

Температура воздуха существенно не изменится, в Лори, Тавуше, Сюнике и в горных районах ожидается мокрый снег

На территории Армении днем ​​18 февраля, 19-20 февраля, 22-23 февраля в отдельных регионах ожидаются осадки в виде мокрого снега в Лори, Тавуше, Сюнике и горных районах.

Об этом Арменпресс сообщили  в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства  окружающей среды Республики Армения. 

21 февраля ожидается погода без осадков.

«Ветер: юго-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха существенно не изменится", - говорится в сообщении.

 18-20 февраля, 22-23 февраля в вечерние часы и ночью в Ереване возможен кратковременный дождь. 21 февраля ожидается погода без осадков.


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