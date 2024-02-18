Время в Ереване: 11:07,   18 Февраль 2024

Министры ИД Армении и Индии обсудили вопросы повестки двустороннего партнерства

Министры ИД Армении и Индии обсудили вопросы повестки двустороннего партнерства

Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян 18 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Как  сообщили Арменпресс в Министерстве иностранных дел  Республики Армения, собеседники обсудили вопросы повестки двустороннего партнёрства. С удовлетворением был отмечен политический диалог на высоком уровне, а также готовность совместными усилиями углублять сотрудничество в различных областях.

Отмечается, что  министр Мирзоян представил ситуацию в сфере безопасности на Южном Кавказе, коснувшись последних развитий в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]