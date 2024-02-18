Министры ИД Армении и Индии обсудили вопросы повестки двустороннего партнерства

Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян 18 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве иностранных дел Республики Армения, собеседники обсудили вопросы повестки двустороннего партнёрства. С удовлетворением был отмечен политический диалог на высоком уровне, а также готовность совместными усилиями углублять сотрудничество в различных областях.

Отмечается, что министр Мирзоян представил ситуацию в сфере безопасности на Южном Кавказе, коснувшись последних развитий в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.